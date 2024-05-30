Путин пообещал посетить Чечню

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пообещал приехать в Чечню.

Посетить республику Путина пригласила в четверг семья из Чечни в ходе встречи, посвященной награждению многодетных семей орденом "Родительская слава".

"Спасибо большое за приглашение, постараюсь обязательно реализовать. Я и Рамзану Ахматовичу (Кадырову - ИФ) обещал, который совсем недавно мне говорил, что давно не был у вас. Я обещал приехать и сделаю все возможное, чтобы эта поездка состоялась", - сказал Путин в ответ на приглашение.

Он отметил, что в Чечне очень многое сделано за последнее время, прежде всего благодаря самим жителям республики. "Я с удивлением наблюдаю, как развивается Чечня, каким темпом, как она выглядит сегодня. Только недавно Рамзан мне показывал планы развития Грозного, показывал новый район, который планируется к строительству. Не сомневаюсь, что мы это сделаем все вместе, и Чечня, и вся страна будут гордиться тем, что происходит в Чечне", - заявил президент.

Он добавил, что о таком центре Грозного несколько лет назад "не только мечтать, подумать даже никто не мог". "А это реалии нашего дня, это результат работы всего чеченского народа, и команды, которую возглавляет Рамзан Ахматович", - сказал Путин.