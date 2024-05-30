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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

ВС РФ решил, что представитель взыскателя не может получить вместо него деньги через приставов

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Приставы не вправе перечислять по исполнительному документу деньги представителю взыскателя, а наличие в заявлении реквизитов счета взыскателя в российском банке – обязательное условие для возбуждения исполнительного производства, решил Верховный суд (ВС) РФ.

Такая позиция содержится в опубликованном определении его судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС) по итогам рассмотрения спора между Entertainment One UK Limited и отделением судебных приставов по городу Кузнецку и Кузнецкому району Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пензенской области.

К приставам компания обратилась после того, как через суд как правообладатель товарного знака Peppa Pig и рисунков "Свинка Пеппа" взыскала компенсацию в 20 тыс. рублей с индивидуального предпринимателя (ИП) Евгения Назарова за продажу конструктора с изображениями на упаковке персонажей из сериала "Свинка Пеппа".

Затем компания через своего представителя ИП Юрия Дудченко обратилась к приставам с заявлением о возбуждении исполнительного производства. В заявлении она просила перечислить деньги на банковский счет своего представителя, указано в материалах дела. Но пристав в возбуждении исполнительного производства отказал, сославшись на отсутствие в заявлении реквизитов российского банковского счета непосредственно взыскателя. Такое требование к заявлению закреплено в части 2.2 статьи 30 закона об исполнительном производстве, которая вступила в силу в январе 2023 года.

Однако суд, куда обратилась Entertainment One UK Limited, счел незаконным постановление пристава об отказе в возбуждении исполнительного производства. Он исходил из того, что полномочия представителя подтверждены доверенностью, и в ней специально оговорены его полномочия на получение денег в соответствии с решением суда. В заявлении был указан счет Дудченко в российском банке, а упомянутая выше норма закона об исполнительном производстве не исключает перечисление взысканных по исполнительному производству денежных средств на счет представителя взыскателя.

Апелляция и кассация с этим согласились. Однако СКЭС ВС РФ, куда с жалобой обратилось УФССП по Пензенской области, решения отменила и отказала в признании постановления приставов незаконным. Она согласилась с приставами, что отсутствие в заявлении данных о российском банковском счете взыскателя является основанием для отказа в возбуждении исполнительного производства.

"Указание в законе об исполнительном производстве на банковский счет взыскателя не допускает иного истолкования такой нормы, поэтому реквизиты банковского счета взыскателя, открытого в российской кредитной организации, или его казначейского счета не могут быть заменены на соответствующий счет представителя взыскателя", - говорится в опубликованном определении ВС РФ.

По мнению коллегии ВС РФ, выдача доверенности взыскателем другому лицу для представительства в исполнительном производстве не является обстоятельством, исключающим необходимость соблюдения требований части 2.2 статьи 30 закона об исполнительном производстве.

ВС РФ Entertainment One UK Limited ФССП
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