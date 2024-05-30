Пенсии военным проиндексируют с 1 октября на 5,1%

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Пенсии военных пенсионеров будут проиндексированы на 5,1% с 1 октября текущего года, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Ранее мы планировали индексацию пенсий (военных пенсионеров - ИФ) с 1 октября текущего года на 4,5%, но в связи с уточнением прогнозов инфляции до 5,1% предлагаются соответствующие изменения в механизм исчисления пенсий", - сказал он на заседании правительства РФ.

По словам министра, "в этом случае пенсионный коэффициент меняется до 89,83% с 1 октября 2024 года, то есть, пенсионеры получат более высокие пенсии с учетом уточненного прогноза инфляции".