На Ставрополье задержали подозреваемых в мошенничестве с лизингом тракторов

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Ставропольском крае задержаны подозреваемые в многомиллионном мошенничестве с лизингом тракторов и самосвалов, сообщили в МВД.

По данным полиции, с февраля по сентябрь 2023 года подозреваемые представили в банк в Ставрополе договоры лизинга, заключенные с 10 индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами на приобретение тракторов и самосвалов на сумму свыше 850 миллионов рублей. Технику они получали, а затем продавали другим контрагентам, не выполняя обязательства по договорам, считает следствие.

Задержаны пять человек, в том числе трое индивидуальных предпринимателей, которые, по версии следствия, непосредственно оформляли договоры лизинга, получали технику и передавали ее для продажи лидеру группы. Им вменяют мошенничество (ч.4 ст. 159 УК).

По делу прошли десять обысков на Ставрополье и в Дагестане дома у подозреваемых и у лиц, которые осуществляли транспортировку техники и ее реализацию. Деятельность группы пресекли сотрудники ГУ МВД по СКФО и УФСБ по Ставропольскому краю.

В Центре общественных связей ФСБ затем сообщили, что в деле речь идет о хищении сельскохозяйственной техники, принадлежащей АО "Сбербанк Лизинг".

"После передачи техники gps-мeтки, используемые для отслеживания транспорта, демонтировались членами группы", - отметили в ЦОС.