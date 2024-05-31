Российская Академия наук будет сотрудничать с МЧС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Российская Академия наук и министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.

Документ предполагает участие членов Академии и специалистов научных учреждений МЧС России в совместных проектах и разработках, направленных на предупреждение чрезвычайных происшествий, защиту населения и регионов страны от различных рисков и угроз.

Как отметил при подписании глава РАН Геннадий Красников, "самое главное в соединении науки и МЧС - это профилактика, чтобы чрезвычайных ситуаций было как можно меньше, в этом вопросе важна наука, которая способна такие ситуации предсказывать".

В интервью "Интерфаксу" член-корреспондент РАН Петр Шебалин, в частности, рассказал о возможностях науки в определении мер по сокращению разрушений и потерь человеческих жизней при землетрясениях. Такие работы уже проводятся, по его словам, в ряде дальневосточных регионов страны.

В свою очередь член-корреспондент РАН Валентин Михайлов сообщил об использовании спутников в мониторинге изменений рельефа земной поверхности. Это также будет способствовать раннему выявлению возможных природных и техногенных катаклизмов.

