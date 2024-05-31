Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

Российская Академия наук будет сотрудничать с МЧС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Российская Академия наук и министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.

Документ предполагает участие членов Академии и специалистов научных учреждений МЧС России в совместных проектах и разработках, направленных на предупреждение чрезвычайных происшествий, защиту населения и регионов страны от различных рисков и угроз.

Как отметил при подписании глава РАН Геннадий Красников, "самое главное в соединении науки и МЧС - это профилактика, чтобы чрезвычайных ситуаций было как можно меньше, в этом вопросе важна наука, которая способна такие ситуации предсказывать".

В интервью "Интерфаксу" член-корреспондент РАН Петр Шебалин, в частности, рассказал о возможностях науки в определении мер по сокращению разрушений и потерь человеческих жизней при землетрясениях. Такие работы уже проводятся, по его словам, в ряде дальневосточных регионов страны.

В свою очередь член-корреспондент РАН Валентин Михайлов сообщил об использовании спутников в мониторинге изменений рельефа земной поверхности. Это также будет способствовать раннему выявлению возможных природных и техногенных катаклизмов.

Геннадий Красников МЧС РАН Валентин Михайлов Петр Шебалин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле ничего не известно о разрешении Киеву бить американским оружием по территории РФ

В Кремле ничего не известно о разрешении Киеву бить американским оружием по территории РФ

Глава "КАМАЗа" отметил подорожание автоэлектроники для концернов в 4 раза

Нападение на Crocus City Hall

Возбуждено дело об оказании услуг в Crocus, не отвечающих требованиям безопасности

Возбуждено дело об оказании услуг в Crocus, не отвечающих требованиям безопасности

В Воронеже осужден россиянин, пытавшийся перейти на сторону Украины и убивший таксиста

Медведев заявил о возможном просчете Запада, полагающего что РФ не применит ТЯО

Медведев заявил о возможном просчете Запада, полагающего что РФ не применит ТЯО

ВТБ начал выдачу ипотеки на покупку земельных участков

Мишустин анонсировал прием в вузы на основе кадрового прогноза

Дмитрий Азаров объявил об уходе с поста губернатора Самарской области

Дмитрий Азаров объявил об уходе с поста губернатора Самарской области
Военная операция на Украине

Российские военные в среду отразили самую массированную атаку на Крымский мост

Военная операция на Украине

Белоусов заявил, что цели СВО достигаются соразмерно угрозам безопасности РФ

Белоусов заявил, что цели СВО достигаются соразмерно угрозам безопасности РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });