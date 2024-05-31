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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

Путин поручил расширить программу "Новое поколение" и увеличить ее финансирование

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил расширить программу "Новое поколение" и увеличить ее финансирование, сказано в перечне поручений, сформулированных после мартовской встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

"Расширить программу краткосрочных ознакомительных поездок в Российскую Федерацию молодых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств "Новое поколение", предусмотрев участие таких представителей в международных молодежных мероприятиях, проводимых Росмолодежью, в том числе с привлечением Образовательного Фонда "Талант и успех", увеличив финансирование этой программы на 384 млн рублей ежегодно", - сказано в поручении.

При этом должны быть установлены новые возрастные ограничения для участников программы - от 14 до 40 лет.

Путин также поручил правительству совместно с Образовательным Фондом "Талант и успех" разработать программу развития федеральной территории "Сириус" и обеспечить ее реализацию, "в том числе в целях расширения возможностей для проведения Всемирного фестиваля молодежи, предусмотрев необходимое финансирование".

Росмолодежь Сириус Владимир Путин
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