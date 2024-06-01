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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:47

Российская подлодка выполнила торпедные стрельбы на учении в Балтийском море

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Экипаж подводной лодки "Можайск" выполнил торпедные стрельбы по субмарине условного противника на учении в Балтийском море, сообщает в субботу Балтфлот.

"Противолодочное тактическое учение состоялось в двустороннем формате. Противодействие "Можайску" оказывала подводная лодка Балтийского флота "Дмитров", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что стрельба проводилась практическим боезапасом - без боевой части.

Как сообщил флот, "после выполнения торпедной стрельбы подводники продолжили выполнение плановых задач боевой подготовки в Балтийском море".

По официальным данным, "Можайск" - пятая в серии из шести дизельных подлодок проекта 636.3, предназначенных для Тихоокеанского флота. Передана ВМФ России в прошлом ноябре.

Современные российские дизельные подводные лодки оснащают крылатыми ракетами большой дальности "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Балтийский флот Балтийское море
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