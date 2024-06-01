Российская подлодка выполнила торпедные стрельбы на учении в Балтийском море

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Экипаж подводной лодки "Можайск" выполнил торпедные стрельбы по субмарине условного противника на учении в Балтийском море, сообщает в субботу Балтфлот.

"Противолодочное тактическое учение состоялось в двустороннем формате. Противодействие "Можайску" оказывала подводная лодка Балтийского флота "Дмитров", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что стрельба проводилась практическим боезапасом - без боевой части.

Как сообщил флот, "после выполнения торпедной стрельбы подводники продолжили выполнение плановых задач боевой подготовки в Балтийском море".