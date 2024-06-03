Компания основателя ФК "Чайка" начнет строить НПЗ в Ростовской области в III квартале

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - ООО "Промышленные проекты" планирует приступить к строительству нефтеперерабатывающего завода на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Ростовская" (Новочеркасск, Ростовская область) в конце III квартала 2024 года, сообщил "Интерфаксу" министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев.

"Реализовать проект планируется за счет заемных и собственных и средств инвестора. Потенциальными заказчиками продукции выступят крупные промышленные предприятия России, сейчас ведутся переговоры", - добавил Савельев.

Предприятие также планирует экспортировать выпускаемую продукцию в Белоруссию, Казахстан, Таджикистан и Монголию.

Соглашение о сотрудничестве по реализации проекта подписали губернатор Ростовской области Василий Голубев и бенефициар ООО "Промышленные проекты" Андрей Чайка на площадке международного экономического форума "Россия - Исламский мир: Kazanforum" в мае 2024 года в Казани.

Предприятие общей стоимостью 4,8 млрд рублей будет выпускать смазочные материалы, автохимию, охлаждающие жидкости для металлургии и ряд других продуктов, связанных с нефтепереработкой. Плановая мощность завода - около 100 млн литров, проект будет реализован в несколько этапов. На первом этапе объем производства составит 20 млн литров смазочных материалов. Сроки реализации проекта - до 2033 года. В первую очередь до конца 2027 года планируется инвестировать 1,2 млрд рублей.

ООО "Промышленные проекты" создано в сентябре 2023 года, основной вид деятельности - производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов.

По данным ЕГРЮЛ, 100% долей этого ООО владеет Андрей Чайка, основатель ростовского футбольного клуба "Чайка". В Ростовской области ему принадлежат компании-дистрибьюторы ГСМ: ООО "ТД "Чайка" и ООО "Чайка" по торговле твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, а также ООО "Антек" по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.