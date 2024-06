РФ грозит заблокировать ход встреч ООН по климату из-за невыдачи виз части делегации

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - РФ пригрозила заблокировать ход Июньских встреч ООН по климату в связи с невыдачей Германией виз официальным членам российской делегации.

"Российская Федерация готовилась к этой сессии заблаговременно. Мы хотели принять участие в этой сессии всей большой командой РФ. Тем не менее, (...) некоторые ведущие члены нашей команды, ответственные за ведение переговоров на ключевых треках повестки в области борьбы с изменением климата, не получили визы, несмотря на то, что они подали заявления о визах 22 апреля. Четырем людям из нашей делегации до сих пор визы принимающая сторона не выдала. В таких условиях мы вынуждены блокировать принятие повестки вспомогательных органов рамочной конвенции об изменении климата до тех пор, пока четырем членам российской официальной делегации не будут выданы визы принимающей стороной", - заявил представитель РФ в ходе пленарной встречи вспомогательных органов по научным и технологическим консультациям (Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice) и по реализации (Subsidiary Body for Implementation).

После технического перерыва председатель SBSTA Гарри Вреулс сообщил, что власти Германии заверили оргкомитет в том, что вопрос виз российских делегатов решен: "Теперь, с этими заверениями, можем ли мы продолжить работу?"

"Понимая важность решения проблем, которые стоят перед нами всеми, мы готовы прислушаться к вашей информации и снять наши возражения по поводу принятия повестки дня. Но только при условии, что принимающая сторона действительно сегодня выдаст визы четырем нашим экспертам. В случае, если это обещание будет принимающей стороной нарушено, мы оставляем за собой право в любой момент заблокировать ход наших сессий вспомогательных органов", - ответил представитель РФ.

"Более того, мы оставляем за собой право не согласиться с принятием тех решений, которые будут приняты по ключевым трекам, в которых должны участвовать наши эксперты, не получившие до настоящего времени визы, а именно - по статье 6 (Парижского соглашения - о торговле результатами сокращений выбросов, реализации климатических проектов - ИФ) и по справедливому переходу", - сказал он.

Июньские встречи ООН по климату стартовали 3 июня в Бонне (Германия) и должны продлиться до 13 июня. Предполагается, что участники конференции подготовят решения для принятия на Конференции ООН по климату, которая пройдет в Баку 11-22 ноября (COP29). Среди обсуждаемых тем - климатическое финансирование, подготовка следующего раунда национальных климатических стратегий (ОНУВ - определяемых на национальном уровне вкладов), своевременная подготовка странами первых двухгодичных докладов о прозрачности, работа над национальными планами по адаптации, ускорение принятия мер по борьбе с изменением климата путем осуществления справедливой трансформации.