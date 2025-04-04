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Причиной катастрофы в Керченском проливе названо несоблюдение сезонных ограничений

Как заявил глава Минтранса Старовойт, нарушения допустили капитаны танкеров и судовладельцы

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Министр транспорта Роман Старовойт назвал основными причинами разлива мазута в Керченском проливе выявленные нарушения со стороны капитанов судов и судовладельцев. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Основные причины аварийных случаев, по данным заключения комиссии - невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России. Материалы расследования будут переданы в Следственный комитет Российской Федерации", - заявил Старовойт.

В результате расследования было установлено, что для танкеров сезон плавания в Азовском море был ограничен до 30 ноября. В Керченском проливе танкер "Волгонефть 212" мог находиться до 30 ноября, а "Волгонефть 239" - только до 20 ноября. Однако капитаны судов и судовладельцы эти ограничения проигнорировали.

Ространснадзор также установил, что экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса: на танкере "Волгонефть 212" должно было работать три дипломированных судоводителя с правом занятия должностей, тогда как на судне находилось два судоводителя, и лишь один из них отвечал требованиям по дипломированию. Аналогичная ситуация выявлена и на танкере "Волгонефть 239".

Внеплановые проверки судовладельцев обоих танкеров после аварии выявили факты, которые привели к возбуждению дел об административных правонарушениях по ч.4 ст.14.1.2 КоАП (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией).

По итогам расследования комиссии Ространснадзора подготовили ряд предложений по организационным и правовым мерам, которые позволят избежать подобных аварий, в том числе - ввести превентивный мониторинг исполнения судами установленных для них ограничений по сезону и районам плавания и срокам освидетельствований.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Проверка Ространснадзора, как сообщалось, выявила, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение ими сезонных ограничений на плавание в акватории.

Роман Старовойт Минтранс Ространснадзор Керченский пролив СКР
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