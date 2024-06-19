Володин предложил запретить усыновление детей гражданам стран, где разрешена смена пола

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Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил за запрет для граждан стран, где разрешена смена пола, усыновлять российских детей.

"Совершенно очевидно: необходимо принимать решение о запрете гражданам государств, где смена пола разрешена, усыновлять детей из Российской Федерации", - написал Володин в своем телеграм-канале в среду.

Он отметил, что сегодня этот вопрос будет обсуждаться на пленарном заседании в рамках заслушивания итогового доклада парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних.

"Учитывая происходящее на Западе и существующие огромные риски из-за законодательства этих стран: наши дети могут попасть в беду", - отметил Володин.

По его мнению, "политика западных государств в отношении детей ведет к большой трагедии".

Спикер Госдумы привел пример, что "в Австралии предлагают разрешить несовершеннолетним в возрасте от трех лет самостоятельно выбирать себе половую принадлежность". Кроме того, "в 10 европейских странах отсутствуют какие-либо возрастные ограничения для юридической смены пола (в Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении, Швейцарии)", написал Володин.

"В США гормональная терапия рекомендуется детям с 6 лет, а хирургические операции делают от 12 лет", - также отметил политик.

При этом "в России запрещены пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и проведение операций по смене пола, а лица, сделавшие такую операцию где-то за рубежом, не имеют права быть опекунами или усыновителями", добавил спикер Госдумы.

"Также более 10 лет действует запрет на усыновление детей для граждан США. Но до сих пор такую возможность имеют граждане других государств, где смена пола разрешена", - написал Володин.