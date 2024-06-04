У Пескова нет однозначного комментария о недопуске бывшего разведчика США к участию в ПМЭФ

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Кремле не стали однозначно комментировать ситуацию с бывшим разведчиком ВС США Скоттом Риттером, которому американские власти не дали вылететь на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

На брифинге его попросили прокомментировать сообщение о том, что у Риттера изъяли паспорт и не позволили ему вылететь на ПМЭФ, куда он был приглашен в качестве гостя.

"Видели это сообщение в Кремле. Там надо знать детали, мы вряд ли с вами знаем детали. Он бывший сотрудник спецслужб. Поэтому на него могут распространяться определенные ограничения на выезд за границу, тем более, во вражескую страну, а мы сейчас для них являемся вражеской страной, так же, как и они для нас, - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Это понятное дело, это практикуется практически во всех странах в отношении бывших разведчиков".

"Но если на него не распространяются никакие личные ограничения в передвижении по миру, то, конечно, это проявление такой оголтелой кампании, чтобы препятствовать всячески гражданам США устанавливать хоть какие-то контакты с РФ. Но мы с вами деталей не знаем, поэтому однозначно сказать ничего не можем", - отметил Песков.