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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Жителя Карачаево-Черкесии будут судить по делу об убийстве туриста

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд Карачаево-Черкесской республики рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве туриста из Москвы в феврале 2022 года, сообщает прокуратура КЧР во вторник.

В РоссииСемья предполагаемого убийцы москвича в КЧР заявила, что он придет с повиннойЧитать подробнее

Установлено, что группа московских туристов на микроавтобусе ехала из аэропорта Минеральных Вод в Архыз.

По версии следствия, водитель микроавтобуса остановился, чтобы пассажиры могли справить нужду. Проезжавший мимо обвиняемый возмутился увиденным. Он подошел к туристам и, несмотря на их извинения, начал ссору, которая переросла в драку. В ходе потасовки житель КЧР ранил ножом в живот одного из туристов.

Пострадавший скончался в реанимационном отделении больницы, говорится в сообщении.

В РоссииСемья предполагаемого убийцы москвича в КЧР заявила, что он придет с повиннойЧитать подробнее

Жителю КЧР инкриминируют п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений).

По данным управления СКР по КЧР, нападавший скрылся с места преступления и уехал в Белоруссию, в связи с чем его объявили в международный розыск.

В апреле 2024 года обвиняемого экстрадировали в Россию, уточнили в СКР.

КЧР
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