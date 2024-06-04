Путин поручил к среде определиться с объемами производства наиболее востребованных видов вооружений

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин потребовал от представителей профильных министерств к среде, 5 июня, представить проекты поручений относительно объемов производства наиболее востребованных видов вооружений и первоочередных задач ОПК.

"Речь о развитии ОПК. Мы договорились о том, что должны быть подготовлены проекты поручений. (...) Прошу завершить эту работу. Речь идет о первоочередных задачах ОПК, об объемах производства наиболее востребованной продукции военного назначения, и, конечно, о рентабельности производств. Я прошу Мантурова Дениса Валентиновича, министра промышленного развития, министра обороны, министра финансов, администрацию президента как можно быстрее эту работу завершить. Прошу сделать это завтра" - сказал Путин на совещании с членами правительства во вторник.

"Мы практически с коллегами в течение дня этот вопрос обсуждали, достаточно, мне кажется, пообсуждали, надо завершать эту работу, здесь тянуть не нужно. Поскольку вопросы такие разноплановые, нужно учесть и рентабельность производства, нужно обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники, здесь нужен независимый координатор, этим координатором будет секретарь Совета безопасности (Сергей Шойгу - ИФ)", - отметил глава государства.