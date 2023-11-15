Льготные автокредиты и лизинг в России дофинансируют на 36 млрд рублей

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Плановый объем бюджетного финансирования программ льготного автокредитования на следующую трехлетку увеличен почти на треть (до 65 млрд рублей), льготного лизинга - более чем втрое (до 31 млрд рублей), следует из поправок в проект федерального бюджета, с которыми ознакомился "Интерфакс" и которые подтверждают в Минпромторге.

Проект федерального бюджета на 2024-2026 годы, опубликованный в конце сентября, предполагал финансирование основных мер господдержки спроса на продукцию российских автопроизводителей в ближайшие три года в объеме более 83,5 млрд рублей. В частности, на льготные автокредиты на трехлетку было заложено чуть более 50 млрд рублей, на лизинг - 10 млрд рублей. В том числе, на 2024 год - 12,3 млрд рублей и 2 млрд рублей соответственно.

Принятые поправки к бюджету предполагают увеличение объема финансирования программ льготного автокредитования на дополнительные 5 млрд рублей на каждый год следующей трехлетки. Для программ льготного лизинга предполагается увеличение на дополнительные 7 млрд рублей, также ежегодно. Таким образом, в 2024 году плановый объем финансирования льготных автокредитов вырос до 17,3 млрд рублей, льготного лизинга - до 9 млрд рублей.

Соответственно, на обе эти меры господдержки спроса в автопроме теперь планируется выделить в общей сложности более 96 млрд рублей - на 60% больше, чем предполагал проект бюджета. Расширение финансирования программ подтверждают в Минпромторге.

"На период 2024-2026 годов из федерального бюджета планируется выделить финансирование в объеме в общей сложности около 65 млрд рублей на реализацию программы льготного автокредитования, что позволит дополнительно реализовать более 330 тысяч отечественных автомобилей. Кроме того, около 31 млрд рублей планируется направить на реализацию программы льготного лизинга, что позволит дополнительно реализовать более 100 тысяч автомобилей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Кроме того, как отмечают в Минпромторге, еще более 16 млрд рублей на следующую трехлетку теперь предусмотрено на реализацию программы субсидирования техники на газомоторном топливе, что позволит дополнительно реализовать более 15 тысяч единиц такой техники. Ранее опубликованный проект бюджета предполагал финансирование данной меры на три года в объеме 10,4 млрд рублей.

"Соответствующее финансирование программ льготного лизинга и субсидирования техники на газомоторном топливе, в частности, позволит расширить возможности приобретения общественного транспорта", - подчеркивают в Минпромторге.

О том, что основные меры стимулирования спроса на продукцию российских автопроизводителей в 2024-2026 годах будут дополнительно профинансированы еще примерно на 30 млрд рублей, в начале ноября сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. В частности, он говорил о принятом решении увеличить скидку при покупке электромобиля в кредит с 25% до 35% (но не более 925 тысяч рублей) и расширить категорию получателей льготных автокредитов на людей с инвалидностью. Было также решено увеличить до 35% (тоже не более 925 тысяч рублей) скидку и на лизинг электромобилей российского производства.

Правительство обещало, что программы льготного лизинга и автокредитования продолжат действовать до конца 2026 года.