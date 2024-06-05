В Курской области объявлена ракетная опасность

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Сигнал ракетной опасности объявлен в Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

"Курская область: ракетная опасность. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие," - написал Смирнов в своем телеграм-канале в ночь на среду.

Во вторник, 4 июня, в Курской области были уничтожены 13 украинских дронов.