Курские власти сообщили о штатном режиме работы местной АЭС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Курская АЭС работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба правительства региона.

"На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находится энергоблок №4. Энергоблок №3 выведен в капитальный планово-предупредительный ремонт, предусмотренный годовым графиком концерна "Росэнергоатом". Энергоблоки №1 и №2 - в режиме эксплуатации "без генерации", - говорится в сообщении.

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Ранее сообщалось, что ракетная опасность в регионе объявлена около 12:52 по Москве, отменили ее в 13:41.