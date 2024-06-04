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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:05

В Курской области за день уничтожены 13 украинских дронов

Обстрелам подверглись 11 населенных пунктов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаках на регион со стороны ВСУ в течение вторника.

"Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах ликвидировано и обезврежено 13 украинских дронов", - написал Смирнов в своем телеграм-канале.

Также в течение дня обстрелам подверглись: деревня Елизаветовка, сёла Кульбаки и Весёлое, посёлок Политотдельский Глушковского района, пункт пропуска "Суджа", слобода Заолешенка, село Горналь, деревня Куриловка и хутор Олешня Суджанского района, село Гордеевка и посёлок Каучук Кореневского района, село Гоптаровка Беловского района. Пострадавших нет, сообщил Смирнов.

Обстрелу подвергся поселок Каучук. В результате повреждены здание детского сада и линия электропередачи. На данный момент электроснабжение восстановлено.

"Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы вблизи деревни Городище Рыльского района, хутора Кучеров и села Кондратовка Беловского района, села Гордеевка и деревни Успеновки Кореневского района, села Попово-Лежачи, деревни Елизаветовки и посёлка Политотдельский Глушковского района, села Гуево Суджанского района. Обошлось без пострадавших", - сообщил Смирнов.

В селе Попово-Лежачи поврежден дом. Собственнику будет оказана помощь в ремонте имущества, добавил врио губернатора.

Алексей Смирнов Курская область
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