В Курской области за день уничтожены 13 украинских дронов
Обстрелам подверглись 11 населенных пунктов
Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаках на регион со стороны ВСУ в течение вторника.
"Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах ликвидировано и обезврежено 13 украинских дронов", - написал Смирнов в своем телеграм-канале.
Также в течение дня обстрелам подверглись: деревня Елизаветовка, сёла Кульбаки и Весёлое, посёлок Политотдельский Глушковского района, пункт пропуска "Суджа", слобода Заолешенка, село Горналь, деревня Куриловка и хутор Олешня Суджанского района, село Гордеевка и посёлок Каучук Кореневского района, село Гоптаровка Беловского района. Пострадавших нет, сообщил Смирнов.
Обстрелу подвергся поселок Каучук. В результате повреждены здание детского сада и линия электропередачи. На данный момент электроснабжение восстановлено.
"Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы вблизи деревни Городище Рыльского района, хутора Кучеров и села Кондратовка Беловского района, села Гордеевка и деревни Успеновки Кореневского района, села Попово-Лежачи, деревни Елизаветовки и посёлка Политотдельский Глушковского района, села Гуево Суджанского района. Обошлось без пострадавших", - сообщил Смирнов.
В селе Попово-Лежачи поврежден дом. Собственнику будет оказана помощь в ремонте имущества, добавил врио губернатора.