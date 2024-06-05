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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:37

Совфед ратифицировал соглашение с Китаем о лунной станции

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о ратификации соглашения между РФ и КНР о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС).

Соглашение было подписано в Москве и Пекине 25 ноября 2022 года. Оно "отвечает интересам Российской Федерации, так как будет способствовать укреплению стратегического партнерства России с Китаем, развитию российской космической деятельности, закреплению ведущей роли РФ в освоении космического пространства, включая реализацию работ по исследованию и использованию Луны", говорится в пояснительной записке к закону о ратификации.

Там же отмечается, что задачей Международной научной лунной станции является проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации МНЛС с перспективой обеспечения присутствия человека на Луне.

Осуществление двустороннего российско-китайского сотрудничества в области создания и использования МНЛС позволит повысить эффективность проводимых на станции исследований в связи со снижением затрат на использование и создание МНЛС и избежать потенциальных технических и финансовых рисков при реализации проектов по исследованию и использованию Луны, а также проводить подготовку научных сотрудников и специалистов, которые будут осуществлять реализацию научных космических проектов в будущем, указывается в сопроводительных документах.

Соглашение включает положения об охране интеллектуальной собственности, создаваемой или передаваемой в его рамках, правовой и физической защите имущества стороны, находящегося на территории государства другой стороны, а также определяет порядок таможенного регулирования.

Ратификация будет способствовать достижению целей государственной программы РФ "Космическая деятельность России", в том числе в части стимулирования развития технологического и кадрового потенциалов российской космической отрасли, отмечается в пояснительной записке.

Китай Луна Совет Федерации
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