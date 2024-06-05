Совфед одобрил закон о продлении выплат многодетным семьям на погашение ипотеки

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду проголосовал за закон о продлении до 2030 года программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки.

Закон подготовлен в целях реализации послания президента РФ Федеральному Собранию.

Согласно пояснительным материалам к документу, на семь лет продлевается срок действия мер господдержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам).

Право на эти меры поддержки будут иметь граждане РФ - мать или отец, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года родились третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу).

При этом полное или частичное погашение обязательств по такому кредиту в размере задолженности заемщика, но не более 450 тысяч рублей, будет осуществляться в случае заключения им соответствующего кредитного договора (договора займа) до 1 июля 2031 года.