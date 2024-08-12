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Вузы - участники пилота новой системы высшего образования РФ завершили прием на бюджет

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Шесть вузов, которые являются участниками пилотного проекта по апробации новой системы высшего образования РФ, завершили прием на бюджетные места; было подано более 150 тыс. заявлений на программы базового высшего образования, сообщается на сайте Минобрнауки РФ.

"С 4 августа российские университеты начали зачислять абитуриентов на бюджетные места. Пять вузов - участников пилотного проекта по обновлению системы высшего образования в России закрыли набор на "бюджет" досрочно", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.

В число участников пилота вошли Балтийский федеральный университет имени Канта, Национальный исследовательский технологический университет "МИСИС", Московский авиационный институт, Санкт-Петербургский горный университет, Томский государственный университет и Московский педагогический государственный университет.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что на предстоящий учебный год вузам - участникам пилотного проекта только на программы базового высшего образования было выделено 7 331 бюджетное место, на них было подано свыше 150 тыс. заявлений.

"Такая высокая конкуренция, досрочное закрытие приема и рост среднего балла ЕГЭ абитуриентов - яркое свидетельство востребованности и актуальности новых программ, спроектированных университетами с учетом потребностей рынка труда", - сказал Фальков.

Ранее он сообщал, что переход к обновленной системе высшего образования не может произойти раньше 2026 года.

12 мая 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования". В соответствии с указом в 2023/24, 2024/25 и 2025/26 учебных годах будет реализован пилотный проект, направленный на изменение уровней профессионального образования. Пилотный проект предусматривает два уровня высшего образования - базовое со сроком обучения от четырех до шести лет и специализированное высшее образование, где срок обучения будет варьироваться от года до трех, а также установление одного уровня профессионального образования - аспирантура.

Валерий Фальков Минобрнауки РФ
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