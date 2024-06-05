ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нескольких сбитых целях на подлете к городу.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

По данным Гладкова, в Белгороде фрагментами снарядов пробиты кровли многоквартирного дома и частного жилого домовладения, осколками посечен автомобиль. Все оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется, отметил губернатор.