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Фрегат "Адмирал Горшков" выполнил артиллерийские стрельбы в Атлантическом океане

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Экипаж фрегата "Адмирал Горшков" провел в Атлантическом океане учение по отражению воздушного нападения с применением артиллерийского вооружения, сообщила пресс-служба Северного флота.

"Стрельба была проведена артиллерийским комплексом АК-192М и зенитным ракетно- артиллерийским комплексом "Палаш" по имитированной воздушной цели", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что воздушную цель, имитирующую ударный беспилотный летательный аппарат условного противника, на этапе подготовки к стрельбе обозначил беспилотник, запущенный с борта фрегата.

"Личный состав боевых расчётов артиллерийских комплексов выполнил действия по обнаружению, приёму и выдаче целеуказания по воздушной цели, и по боевому применению артиллерийского вооружения", - информирует пресс-служба.

"Адмирал Горшков" находится в Атлантике в рамках дальнего похода. Отряд кораблей Северного флота, возглавляемый фрегатом, вышел в очередной дальний поход 17 мая. По словам военных, основные задачи похода - демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны. В составе отряда - средний морской танкер "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер".

"Адмирал Горшков" - современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием. По официальным данным, он вооружен гиперзвуковыми ракетами "Циркон" (Реутовское НПО машиностроения, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). Также среди основного ударного вооружения фрегата - крылатые ракеты "Калибр" ("Алмаз-Антей").

Адмирал Горшков Реутов Циркон
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