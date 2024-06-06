Законопроект о предотгрузочном контроле растительной продукции внесен в Госдуму

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, который устанавливает возможность проверки содержания пестицидов и агрохимикатов в растительной продукции перед ее ввозом Россию с территории иностранного государства.

Речь идет о предотгрузочном фитосанитарном контроле и аудите лабораторий. Документ (N641980-8) размещен в электронной базе данных парламента.

"Предотгрузочный фитосанитарный контроль (инспекция) подкарантинной продукции и аудит лабораторий по карантину растений иностранных государств будут осуществляться на основании двухсторонней договоренности с иностранным государством о проведении указанной деятельности", - говорится в пояснительной записке к документу.

Цель нововведений - сокращение временных и материальных затрат участников ВЭД, создание благоприятных условий для увеличения объемов поставляемой продукции и "бесшовного" прохождения процедур карантинного фитосанитарного контроля плодоовощной продукции.

Порядок проведения фитосанитарной инспекции будет устанавливать правительство, порядок проведения аудита лабораторий - Россельхознадзор.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

В пояснительной записке напоминается, что схожие механизмы регулирования применяются странами-партнерами в отношении российской подкарантинной продукции. Так, Китай перед импортом в свою страну российских зерновых культур проверяет места выращивания, складирования, а также инспектирует российские лаборатории и знакомится с системой контроля. После указанной инспекции китайская сторона предоставляет списки разрешенных регионов, из которых возможен ввоз продукции.

Закон "О семеноводстве" уже содержит аналогичные нормы, позволяющие проверять лаборатории иностранных государств, где проводятся испытания семян, норма действует с 1 сентября 2023 г.