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Уровень воды реки Ишим в Тюменской области продолжает снижаться

Уровень воды реки Ишим в Тюменской области продолжает снижаться
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Уровень воды в Ишиме снизился за минувшие сутки во всех населенных пунктах Тюменской области, в которых протекает река, сообщает информационный центр регионального правительства в четверг.

Так, согласно замерам, к 8:00 (6:00 по Москве) 6 июня в селе Абатском Ишим опустился на 3 см - до 1025 см (критическая отметка - 960 см); в селе Викулово - на 8 см, до 986 см, это ниже критической отметки, которая составляет 1000 см.

В городе Ишиме уровень реки к 6 июня снизился на 7 см, до 748 см, это ниже критической отметки на 102 см.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается, что в Абатском река опустится ниже критических отметок на этой неделе.

В Абатском и Викулово в начале мая река поднялась до исторических максимумов в 1236 см и 1169 см соответственно, в Ишиме 2 мая вода достигла рекордной отметки в 1064 см.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Эвакуированы почти 7 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. детей. Пострадавшим выплачено более 120 млн рублей.

Хроника 30 марта – 06 июня 2024 годаПаводок в России
Ишим Викулово Тюменская область
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