Технологический процесс был нарушен на Новошахтинском НПЗ после атаки дрона

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Существенные нарушения технологического процесса произошли на "Новошахтинском заводе нефтепродуктов" (НЗНП) после пожара, возникшего из-за атаки БПЛА 6 июня 2024 года, сообщил "Интерфаксу" губернатор Ростовской области Василий Голубев в пятницу.

"Предприятие сейчас приостановлено, потому что сегодня там работали специалисты, взрывотехники. Сегодня зашли эксперты уже от предприятия, чтобы оценить ситуацию", - сказал Голубев.

Он добавил, что ведется работа по восстановлению деятельности предприятия.

Как сообщалось, 6 июня 2024 года на Новошахтинском НПЗ в результате атаки БПЛА произошел пожар, который был ликвидирован на площади в 100 кв. метров. Работы на предприятии были остановлены. Погибших и пострадавших нет.

В марте 2024 года НЗНП также останавливал технологические процессы после падения трех БПЛА на территорию завода.

В мае 2023 года на территории предприятия взорвался беспилотник. Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу потушен. Сооружениям был нанесен незначительный ущерб. После инцидента завод продолжил работать в штатном режиме.

Кроме того, НЗНП был атакован беспилотниками в июне 2022 года, в результате чего произошло возгорание в теплообменнике на площади 50 кв. метров.

НЗНП проектной мощностью переработки до 7,5 млн тонн нефти в год введен в эксплуатацию в 2009 году. По данным ЦДУ ТЭК, в 2021 году на Новошахтинский НПЗ было поставлено более 5 млн тонн нефти.

В 2014 году на предприятии завершено строительство битумной установки мощностью 700 тыс. тонн в год, в 2015 году - второй установки первичной переработки нефти.

"Новошахтинский завод нефтепродуктов" в 2023 году получил 1,939 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ (рост в 15,7 раза к уровню 2022 года). Выручка увеличилась на 32,5%, до 175 млрд рублей.

В отчетности за 2023 год отмечается, что единственным владельцем НЗНП является ООО "Юг Энерго". Весной 2021 года стало известно, что владельцем 93% уставного капитала ООО "Юг Энерго" стало ООО "Петон Инвест Технолоджи", входящее в группу "Петон", другая компания которой ранее заключила крупные контракты на модернизацию завода.

По данным ЕГРЮЛ на 7 июня 2024 года, 93% ООО "Юг Энерго" владеет одноименное АО, еще 7% находится на балансе НЗНП. Данные о владельцах АО "Юг Энерго" не раскрываются.