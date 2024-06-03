ЦБ увеличил с 1 млн до 30 млн рублей лимит одного перевода через СБП для физлиц

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Банк России увеличил для физлиц лимит одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) с 1 млн до 30 млн рублей при переводе средств между своими счетами в разных банках, сообщается на сайте регулятора.

"Да. Для удобства граждан Банк России расширил возможности СБП. Соответствующие разъяснения направлены в кредитные организации", - говорится в ответе ЦБ о том, возможно ли перевести до 30 млн рублей в другой банк за одну операцию.

Закон, обязывающий банки переводить без комиссий средства физлиц со своих счетов и вкладов в другие кредитные организации на сумму до 30 млн рублей в месяц, вступил в силу 1 мая 2024 года. Переводить средства без комиссии в пределах лимита можно по номеру счета через мобильные приложения, в личном кабинете на сайте банка, а также по номеру своего телефона через СБП. Максимальная сумма одного перевода в СБП составляла 1 млн рублей. При необходимости клиент банка мог совершить несколько операций.

ЦБ пояснял, что банки не могут ограничивать количество бесплатных переводов клиента в сутки между своими счетами любым из доступных способов в пределах лимита в 30 млн рублей в месяц. Однако после вступления закона в силу у некоторых кредитных организаций были установлены суточные и месячные лимиты на переводы. Позднее регулятор разослал банкам информационное письмо, повторяющее запрет на введение лимитов в рамках суммы бесплатных переводов при проведении операций по номеру счета и через СБП.

При этом банк может предоставить клиенту возможность самостоятельно ограничивать размер или количество операций по его счетам в течение дня или месяца с обеспечением возможности отмены такого ограничения по инициативе физлица, отмечал ЦБ.