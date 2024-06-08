Досрочные выборы самарского губернатора назначены на 8 сентября
Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Депутаты Самарской губернской думы на заседании в субботу приняли решение о назначении досрочных выборов губернатора региона на 8 сентября, передал корреспондент "Интерфакса".
"Предлагается назначить досрочные выборы губернатора Самарской области в единый день голосования 8 сентября 2024 года", - сказал на заседании председатель губернской думы Геннадий Котельников.
Депутаты поддержали данное предложение единогласно.
На заседании впервые присутствовал временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.
31 мая глава государства принял отставку Дмитрия Азарова с поста губернатора Самарской области и подписал указ о назначении врио главы региона Федорищева.
После представления врио губернатора правительству региона Федорищев сообщил журналистам о намерении участвовать в предстоящих выборах, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Вячеслав Федорищев родился 14 июля 1989 года в Волгодонске Ростовской области. В 2010 году окончил факультет экономических и социальных наук Академии народного хозяйства при правительстве РФ, где занимал впоследствии ряд должностей вплоть до помощника ректора (с 2012 года). С августа 2013 года перешел в Минэкономразвития РФ, с апреля 2015 года - директор департамента стратегического развития Минэкономразвития.
В марте 2016 года назначен заместителем губернатора Тульской области, с октября 2022 года - первый заместитель губернатора Тульской области - председатель правительства Тульской области. В этой должности курировал вопросы экономики, промышленности и инвестиций, а также стратегические проекты региона.