Досрочные выборы самарского губернатора назначены на 8 сентября

Вячеслав Федорищев родился 14 июля 1989 года в Волгодонске Ростовской области. В 2010 году окончил факультет экономических и социальных наук Академии народного хозяйства при правительстве РФ, где занимал впоследствии ряд должностей вплоть до помощника ректора (с 2012 года). С августа 2013 года перешел в Минэкономразвития РФ, с апреля 2015 года - директор департамента стратегического развития Минэкономразвития.

В марте 2016 года назначен заместителем губернатора Тульской области, с октября 2022 года - первый заместитель губернатора Тульской области - председатель правительства Тульской области. В этой должности курировал вопросы экономики, промышленности и инвестиций, а также стратегические проекты региона.