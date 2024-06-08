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Суд в Москве арестовал замгубернатора Тюменской области по делу о коррупции

Суд в Москве арестовал замгубернатора Тюменской области по делу о коррупции
Вячеслав Вахрин
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест до 6 августа заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в субботу.

Вахрину, по данным суда, предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По некоторым данным, речь может идти о получении Вахриным взятки от одного из девелоперов, работающих в регионе.

Позднее в пресс-службе Басманного суда сообщили, что аналогичная, как и Вахрину, мера пресечения была избрана директору компании "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексею Гоцыку, которому предъявлено обвинение в даче особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Вахрин был назначен на должность замгубернатора в 2012 году. В региональном правительстве он курировал деятельность департамента жилищно-коммунального хозяйства, департамента тарифной и ценовой политики, департамента информатизации и ряд других направлений.

Тюменская область Вячеслав Вахрин
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