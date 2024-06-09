Песков связал слова Писториуса со стремлением Берлина угодить всем

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал недавнее заявление министра обороны Германии о необходимости подготовки к войне с Россией с большими проблемами в сфере самостоятельности ФРГ и стремлением Берлина угодить, в том числе, "вашингтонскому парткому".

"Опять же, в свете того, что сказал Путин, Германия всегда после Второй Мировой войны имела большие проблемы в плане дефицита суверенности и самостоятельности. В рамках этого дефицита, конечно, власти Германии наперегонки стараются: им надо и Брюсселю угодить, и вашингтонскому парткому угодить, и Столтенбергу угодить в НАТО. Представляете, как они разрываются? И вот они наперегонки на разных уровнях делают заявления. Поэтому, ну, такая их нелегкая позиция", - сказал он в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, отрывок из которого он выложил в своем телеграм-канале.

Так Песков прокомментировал недавнее заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о необходимости подготовки к войне с Россией.