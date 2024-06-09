Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Песков связал слова Писториуса со стремлением Берлина угодить всем

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал недавнее заявление министра обороны Германии о необходимости подготовки к войне с Россией с большими проблемами в сфере самостоятельности ФРГ и стремлением Берлина угодить, в том числе, "вашингтонскому парткому".

"Опять же, в свете того, что сказал Путин, Германия всегда после Второй Мировой войны имела большие проблемы в плане дефицита суверенности и самостоятельности. В рамках этого дефицита, конечно, власти Германии наперегонки стараются: им надо и Брюсселю угодить, и вашингтонскому парткому угодить, и Столтенбергу угодить в НАТО. Представляете, как они разрываются? И вот они наперегонки на разных уровнях делают заявления. Поэтому, ну, такая их нелегкая позиция", - сказал он в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, отрывок из которого он выложил в своем телеграм-канале.

Так Песков прокомментировал недавнее заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о необходимости подготовки к войне с Россией.

Германия Борис Писториус Дмитрий Песков НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Паводок в России

Уровень Оби в ХМАО достиг критического, подтоплено почти 200 садовых участков

Что произошло за день: суббота, 8 июня

Суд в Москве арестовал замгубернатора Тюменской области по делу о коррупции

Суд в Москве арестовал замгубернатора Тюменской области по делу о коррупции
ПМЭФ-2024

Минцифры закроет на Госуслугах "лазейку" для займов на чужие "учетки"

Досрочные выборы самарского губернатора назначены на 8 сентября

Завершено расследование дела об убийстве певца Талькова

В ЛНР объявлен траур

Арестован директор электротранспортной компании после ДТП с трамваями в Кемерове

Арестован директор электротранспортной компании после ДТП с трамваями в Кемерове

Целью атаки беспилотников в Северной Осетии был аэродром

ПМЭФ-2024

Минцифры намерено в 2025 г. запретить бизнесу обращаться в госорганы не в электронном виде

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });