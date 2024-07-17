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В Кремле не разделяют прогнозов президента Польши о последствиях поражения Украины

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Кремле не согласны с мнением президента Польши Анджея Дуды о войне между Западом и Россией в случае победы РФ в конфликте с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, мы не разделяем таких прогнозов", - сказал он.

Дуда сказал изданию Wirtualna Polska, что "потенциальная война между Россией и Западом будет крайне близка", если союзники позволят Украине проиграть.

Дмитрий Песков Запад Украина Польша Анджей Дуда
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