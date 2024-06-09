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Москва направила Еревану ноту протеста в связи с передачей помощи ВСУ и заявлениями в Буче

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Россия направила ноту протеста в МИД Армении в связи с недопустимыми высказываниями в адрес Москвы во время посещения делегацией от Еревана украинского города Буча.

"Расцениваем посещение г.Буча главами столичного административного района Нор Норка Тиграном Тер-Маргаряном и армянской дипмиссии Владимиром Карапетяном как откровенно недружественный шаг со стороны официального Еревана. В связи с передачей помощи на нужды ВСУ и сделанными там недопустимыми высказываниями в адрес России направили ноту протеста в МИД Армении", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что "от такого деятеля, как Тигран Тер-Маргарян, - соратника председателя прозападной партии "Республика" Арама Саркисяна, мы иного и не ждали".

"Прискорбно, что с этим солидаризируются армянские власти", - добавила Захарова, чей ответ на вопрос СМИ размещен на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В воскресенье вечером руководитель одного из крупнейших районов Еревана Нор-Норк Тигран Тер-Маргарян сообщил в соцсети о посещении Бучи и передаче гуманитарной помощи.

"(...) в качестве главы района Нор-Норк и члена политсовета партии "Республика" я посетил Украину, встретился с представителями органов местного самоуправления. Был также в Буче, передал гуманитарную помощь. При необходимости готов вновь поехать", - написал Тер-Маргарян в соцсети.

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