Глава МИД Ирана примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС, которое пройдет в Нижнем Новгороде, сообщает в воскресенье иранское агентство ИРНА.

"Али Багери возглавит дипломатическую делегацию на встрече министров иностранных дел стран БРИКС, которая состоится в Нижнем Новгороде 10 и 11 июня", - информирует агентство.

С 1 января председателем в БРИКС является Российская Федерация.