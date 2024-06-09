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Глава МИД Ирана примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС, которое пройдет в Нижнем Новгороде, сообщает в воскресенье иранское агентство ИРНА.

"Али Багери возглавит дипломатическую делегацию на встрече министров иностранных дел стран БРИКС, которая состоится в Нижнем Новгороде 10 и 11 июня", - информирует агентство.

С 1 января председателем в БРИКС является Российская Федерация.

БРИКС Иран Нижний Новгород Али Багери
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