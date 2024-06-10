Туроператоры ждут роста турпотока в Египет на четверть по итогам летнего сезона

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Турпоток в Египет может вырасти не менее чем на 25% по итогам летнего сезона 2024 года, это направление находится на второй строчке по популярности у туристов после Турции, и спрос на него стабильный, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Египет прочно удерживает второе место среди наиболее востребованных россиянами направлений летнего зарубежного отдыха. Эксперты РСТ полагают, что такая тенденция сохранится весь сезон, и по его итогам объем на направлении может вырасти как минимум на 25% по сравнению с прошлым летом.

"Сейчас на его долю приходится 15% от нашего общего объема. Это примерно в три с половиной раза меньше, чем доля Турции, лидера зарубежного отдыха. Но одновременно во столько же раз больше продаж таких массовых направлений, как Таиланд и ОАЭ. При этом доля Египта в течение всего года исключительно стабильна - 17% по итогам квартала, 16% - за весь год", - цитирует пресс-служба главу комитета РСТ по турагентской деятельности, гендиректора сети агентств "Магазин горящих путевок" Сергея Агафонова.

Руководитель отдела по связям с общественностью туроператора компании Anex Виктория Худаева также сообщила о стабильном спросе на Египет в течение всего года.

"Он входит в топ-5 направлений летнего отдыха. В первой пятерке занимает второе место, уступая только Турции и значительно обгоняя Таиланд и ОАЭ. У нас своя полетная программа в Шарм-эль-Шейх из Москвы, Казани, Новосибирска, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи и Уфы. В Хургаду мы летаем из Уфы, Санкт-Петербурга, Самары, Перми, Омска, Новосибирска, Казани и Москвы. Загрузка рейсов хорошая", - пояснила она.

Туроператор Fun&Sun летает в Египет из семи городов России, в прошлом году их было пять. По словам руководителя по связям с общественностью компании Ольги Ивановой, направление у туроператора также входит в топ-3 по объему продаж, а спрос в этом году вдвое выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Директор компании "Правильное агентство" Юлия Гончаревская пояснила, что сейчас многие российские туристы выбирают Египет как более доступную альтернативу Турции. "Если Турция для них дороговата, то в Египте они вполне могут найти недорогой хороший отель на первой линии от моря. Объективно в стране за те же деньги можно найти более качественное размещение. Или другой вариант, когда россияне бронируют отели высокого уровня, такие как Rixos, который в Турции на порядок дороже, а в Египте стоит от 250 тыс. рублей за неделю на двоих", - сказала эксперт.

По словам Гончаревской, продажи отдыха на курортах Египта могли бы быть активнее, если бы не дефицит авиаперевозки, который приводит к росту цен на авиабилеты.

В 2023 году Египет посетили 1,4 млн российских туристов, на 40% больше, чем годом ранее.