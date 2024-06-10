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Совет Думы отказался от бумажных документов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Совет Думы отказался от бумажной документации и перешел на электронный документооборот, это позволит сэкономить около 3 млн рублей бюджетных средств, сообщил через пресс-службу спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Заседание совета 10 июня прошло с использованием только электронных документов, добавил он.

Он также сообщил, что Госдума ранее полностью перешла на электронный документооборот с правительством, с конца 2023 года проекты федеральных законов поступают из правительства в Думу исключительно в электронном виде.

Вячеслав Володин Госдума Совет Думы правительство
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