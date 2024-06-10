Захарова раскритиковала выборы в европарламент

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Москве "вынуждены констатировать, что евровыборы прошли в условиях жестких ограничений, отсутствия честной конкурентной борьбы, зачистки информационного поля от альтернативных источников информации и разнузданной антироссийской кампании", заявила представитель МИД Мария Захарова.

"Политические силы, выступающие против бездумной и наносящей ущерб самому Евросоюзу конфронтации с Россией, подвергались дискриминации, а зачастую - прямому давлению и травле, - говорится в ее комментарии. - На протяжении последних лет конфронтационная позиция ЕП по отношению к нашей стране деградировала до беспрецедентного уровня враждебности".

"По итогам выборов в Европарламенте в целом сохранена "идеологическая база" для дальнейшей поддержки нынешнего основанного на русофобии саморазрушительного политического курса ЕС", - заявила Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков отметил по итогам этих выборов рост популярности правых партиц, но предположил, что большинство в Европарламенте будет проевропейским и проукраинским.