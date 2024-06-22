Путин подписал закон о запрете приватизации имущества религиозного назначения

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий правовое регулирование безвозмездной передачи в собственность или безвозмездное пользование религиозным организациям имущества религиозного назначения.

Соответствующий документ размещен в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, имущество религиозного назначения, находящееся в государственной или муниципальной собственности, не подлежит приватизации.

Закон предусматривает, что сделки приватизации имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, являются недействительными.

"Федеральным законом сделки приватизации такого имущества, совершенные после дня вступления в силу Федерального закона № 327-ФЗ, то есть 14 декабря 2010 года, признаются недействительными, если законодательством РФ не предусмотрено иное в отношении культовых зданий, строений, сооружений (церквей, колоколен, часовен, костелов, кирх, мечетей, буддистских храмов, пагод, синагог, молельных домов), относящихся к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ религиозного назначения", - говорится в пояснительных материалах к закону.

Предусматривается, что сделки в отношении жилых помещений, собственниками которых являются граждане, применяются к правоотношениям, возникшим после вступления в силу 327- ФЗ.

Как пояснил один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, после вступления в силу закона "все сделки по отчуждению имущества религиозного назначения, совершенные с 2010 года, могут быть признаны недействительными по решению суда по каждому конкретному объекту".

"Этим законом необходимо было также разрешить ситуации, когда бывшее религиозное здание или квартиры в нем были приватизированы, и в них сейчас живут граждане, чьи права ни в коем случае не должны быть нарушены законодательными нововведениями, - сообщал Гаврилов. - Для таких случаев запрет на приватизацию будет распространяться только на договоры, заключенные после вступления в силу новых правил".