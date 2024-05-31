В России маркировка консервов станет обязательной с 1 декабря

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В России обязательная маркировка консервированных продуктов начнется с 1 декабря 2024 года с отслеживания через систему "Честный знак" консервов из рыбы и морепродуктов, сказано в постановлении правительства.

С 1 марта 2025 года в обязательном порядке начнет маркироваться остальная консервированная продукция (из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод).

Фермеры, производящие консервы, включаются в систему маркировки с 1 марта 2026 года. Информация о выводе продукции из оборота должна предоставляться с 1 октября 2026 года.

Регистрация в информационной системе маркировки участников оборота этой продукции начнется с 1 сентября.

С 12 февраля по 31 августа 2024 года в России проходит добровольный эксперимент по маркировке консервированных продуктов. В пилотном режиме маркируются мясные и рыбные консервы, консервированные овощи, фрукты, орехи, грибы, морепродукты, а также мармелад, фруктовые пюре и желе. Эксперимент не распространяется на консервированные продукты детского питания для детей до 1 года.

Оператором эксперимента выступает ООО "Оператор ЦРПТ". По информации компании, за период проведения эксперимента в системе маркировки зарегистрированы более 9,3 тысячи участников оборота, в том числе 208 производителей и 102 импортера.

Ранее в ЦРПТ отмечали, что основанием для проведения эксперимента стал "разросшийся нелегальный рынок консервов": по данным НИФИ Минфина доля незаконного оборота на рынке консервов составляет от 11% до 40% - в зависимости от продукта.