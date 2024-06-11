РФ выступает за сохранение астанинского формата по Сирии

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает правильным сохранять астанинский формат сирийского урегулирования.

"Мы сыграли вместе очень значимую роль в урегулировании сирийского кризиса. Думаю, было бы правильно продолжать астанинский формат, бороться с терроризмом, делать все, что от нас зависит, чтобы ситуация входила в нормальное русло на этом важнейшем для нас направлении", - сказал Путин на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.