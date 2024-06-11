Поиск
СюжетПМЭФ-2024

РФ выступает за сохранение астанинского формата по Сирии

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает правильным сохранять астанинский формат сирийского урегулирования.

"Мы сыграли вместе очень значимую роль в урегулировании сирийского кризиса. Думаю, было бы правильно продолжать астанинский формат, бороться с терроризмом, делать все, что от нас зависит, чтобы ситуация входила в нормальное русло на этом важнейшем для нас направлении", - сказал Путин на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Владимир Путин Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 11 июня

Крупнейшие экспортеры в мае увеличили продажу валюты на 13%, до $14,9 млрд

Поправки об упрощении проверки претендентов на внесудебное банкротство прошли I чтение

Патриотами считают себя 86% опрошенных россиян

Поправки о расширении критериев нежелательности организаций прошли I чтение

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 2,9%

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 2,9%

Российским фермерам в 2024 г. окажут господдержку на 15 млрд рублей

Российским фермерам в 2024 г. окажут господдержку на 15 млрд рублей

Зерновой союз заявил, что заморозки в РФ повредили до 30% посевов озимых культур

Выставка-форум "Россия"

"ДОМ.РФ" разработает мастер-план Чечни

Задержан гендиректор переданного государству предприятия ЧЭМК

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });