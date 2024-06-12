Игры БРИКС стартуют в Казани

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Более 4 тыс. иностранных участников из 97 стран ожидаются на пятых играх БРИКС, которые пройдут с 12 по 23 июня в Казани на 16 спортивных объектах.

Игры в 2024 году пройдут в рамках председательства России в объединении БРИКС.

Как ранее отмечал замминистра спорта РФ Алексей Морозов, в соревнованиях примут участие около 5 тыс. участников, более 4 тыс. из которых из других стран.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал, что свое участие в соревнованиях подтвердили представители 97 государств. В итоговую спортивную программу игр попали 27 видов спорта. Всего будет разыграно 387 комплектов наград.