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В Ижевске мужчина разлил ртуть в многоквартирном доме и во дворе

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Следователи управления СКР по Удмуртии начали проверку после того, как ртуть разлилась во дворе одного из многоквартирных домов по улице Ворошилова в Ижевске, сообщает пресс-служба управления в среду.

Как сообщается, 70-летний мужчина решил выбросить хранившуюся дома в стеклянной банке ртуть. Однако он разлил вещество в своей квартире и на придомовой территории.

Как сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков в своих соцсетях, проводится демеркуризация подъезда. На время работ жильцам дома предложен пункт временного размещения.

Ижевск
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