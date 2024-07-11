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ГАИ уточнила данные о пострадавших в ДТП с автобусом в Удмуртии

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - По уточненным данным, в столкновении автобуса и легкового автомобиля 10 июля в Удмуртии пострадали 27 человек, в том числе семь детей, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции.

ДТП произошло днем 10 июля в Воткинском районе рядом с деревней Пихтовка. Lada Granta выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом рейса "Ижевск-Пермь". Погибли водитель легковой машины и его пассажирка.

Ранее сообщалось о 22, затем о 25 пострадавших.

ГАИ Lada Granta Удмуртия Пихтовка
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