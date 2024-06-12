Военные РФ сообщили о поражении дивизиона С-300 ВСУ "Искандером" в Полтавской области

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Российские военные ударом "Искандера" поразили дивизион зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПТ вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтавской области, заявили в Минобороны РФ в среду.

"Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в районе н.п. Полывяное, Полтавской области был поражен дивизион ЗРК С-300ПТ ВСУ", - говорится в сообщении.

По словам военных, средствами объективного контроля подтверждено уничтожение двух пусковых установок, двух радиолокационных станций и кабины боевого управления.

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения двух пусковых установок, двух РЛС и кабины боевого управления С-300 ВСУ. На кадрах зафиксирована вторичная детонация.