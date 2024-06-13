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Самолет-амфибия тушит крупный лесной пожар в Томпонском районе Якутии

Огонь может перекинуться на ЛЭП

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Власти Якутии задействовали самолет-амфибию Бе-200 МЧС России в Томпонском районе, где горит более 14 тыс. га леса, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Крупный пожар площадью 12,6 тыс. га действует между Хандыгой и Теплым Ключом. Населенным пунктам угрозы нет, но огонь может перейти на линии электропередачи", - приводятся в сообщении слова первого зампреда правительства Якутии Дмитрия Садовникова.

По информации властей, в Томпонском районе зарегистрировано три лесных пожара на площади более 14 тысяч гектаров.

Всего в Якутии действуют 53 лесных пожара на площади 107 тыс. 816 га. Большинство из них в Нерюнгринском, Алданском, Олекминском и Кобяйском районах.

"Основная причина возникновения лесных пожаров - грозовая активность. Действующие лесные пожары не несут угрозы населенным пунктам и объектам экономики", - цитирует пресс-служба замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства региона Андрея Коноплева.

В Якутию прибыли 50 парашютистов и десантников из Бурятии. Они будут переброшены на тушение пожаров в Олекминский район.

Пожароопасный сезон начался в Якутии с 6 мая. С 11 июня на территории республики ввели режим ЧС регионального характера.

МЧС России Якутия
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