В Петергофе Китайский дворец откроется для посетителей после реставрации

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В музее-заповеднике Петергоф завершилась реставрация Китайского дворца, которую начали в 2004 году, для посетителей дворец откроется 18 июня, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

"Реставрация уникального объекта проходила на протяжении 20 лет, и теперь к 295-летию со дня рождения Екатерины II завершаем последние работы - открываются четыре зала: Китайская опочивальня, Туалетная и Портретная комнаты, а также Кабинет императрицы", - написала она в Telegram.

В первые пять лет работ восстанавливались фасады здания и гидроизоляция. Затем постепенно воссоздавались все 17 интерьеров.

"Созданная с исключительным мастерством роскошная внутренняя отделка не имеет аналогов в мире. Подлинность убранства Китайского дворца, сохраненного в годы Великой Отечественной войны, делают его выдающимся памятником мирового значения", - отметила министр.

Китайский дворец был построен архитектором Антонио Ринальди и был частью дворцово-паркового комплекса Собственной Дачи императрицы Екатерины II.