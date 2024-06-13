Поиск
СюжетПМЭФ-2024

В Петергофе Китайский дворец откроется для посетителей после реставрации

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В музее-заповеднике Петергоф завершилась реставрация Китайского дворца, которую начали в 2004 году, для посетителей дворец откроется 18 июня, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

"Реставрация уникального объекта проходила на протяжении 20 лет, и теперь к 295-летию со дня рождения Екатерины II завершаем последние работы - открываются четыре зала: Китайская опочивальня, Туалетная и Портретная комнаты, а также Кабинет императрицы", - написала она в Telegram.

В первые пять лет работ восстанавливались фасады здания и гидроизоляция. Затем постепенно воссоздавались все 17 интерьеров.

"Созданная с исключительным мастерством роскошная внутренняя отделка не имеет аналогов в мире. Подлинность убранства Китайского дворца, сохраненного в годы Великой Отечественной войны, делают его выдающимся памятником мирового значения", - отметила министр.

Китайский дворец был построен архитектором Антонио Ринальди и был частью дворцово-паркового комплекса Собственной Дачи императрицы Екатерины II.

Ольга Любимова Петергоф Екатерина II Антонио Ринальди Китайский дворец
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банк России объяснил приостановку биржевых торгов евро одновременно с долларом

Банк России объяснил приостановку биржевых торгов евро одновременно с долларом

ЦБ приостановил торги гонконгским долларом и изменил время начала торговой сессии на Мосбирже

ЦБ приостановил торги гонконгским долларом и изменил время начала торговой сессии на Мосбирже

Неизвестный открыл стрельбу на трассе в Калужской области, ранена женщина

В России остановлены биржевые торги долларом из-за санкций США. Обобщение

В России остановлены биржевые торги долларом из-за санкций США. Обобщение

Что произошло за день: среда, 12 июня

ЦБ РФ заявил, что сделки с долларом и евро продолжатся на внебиржевом рынке

ЦБ РФ заявил, что сделки с долларом и евро продолжатся на внебиржевом рынке

США ввели санкции против Мосбиржи, НКЦ и НРД

В Баку заявили о выводе российских миротворцев из Карабаха

Путин заявил о непростом времени для России

Россия рассчитывает на отмену виз с шестью странами

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });