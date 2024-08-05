Иностранные туристы в январе-июне оформили 275,9 тысячи электронных виз в Россию

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2024 года иностранные туристы оформили 275,9 тысячи электронных виз в Россию, сообщила пресс-служба Центра стратегических разработок (ЦСР) со ссылкой на данные МИД.

Из этих иностранцев 215,3 тысячи уже посетили Россию по такой визе. Более 46% таких виз оформили туристы из Китая.

В ЦСР уточнили, что около 64% от всего количества электронных виз пришлось на граждан стран, которые определены Минэкономразвития в качестве целевых для привлечения въездного турпотока. Это Китай, Саудовская Аравия, Иран, Индия, ОАЭ и Оман. "Почти половина от выпущенных в 2024 году электронных виз выданы в мае-июне в связи с повышением спроса на поездки в Россию в летний сезон", - добавили в Центре.

Механизм электронных виз был запущен 1 августа 2023 года для граждан 55 государств.