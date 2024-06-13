Трое сотрудников НТВ получили тяжелые ранения при обстреле Горловки

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Трое журналистов телеканала НТВ госпитализированы с тяжелыми ранениями, полученными в результате обстрела Горловки в Донецкой народной республике, сообщил мэр города Иван Приходько.

"Во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки) тяжелые ранения получили Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников НТВ", - говорится в заявлении Приходько, распространенном в четверг его пресс-службой.

Он уточнил, что "пострадавшие доставлены в больницу Горловки".