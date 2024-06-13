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Умер один из журналистов, раненных в результате обстрела Горловки

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Скончался один из журналистов, пострадавших в результате удара по Горловке в Донецкой народной республике, сообщил глава администрации города Иван Приходько.

"Один из журналистов, Валерий Кожин, скончался", - говорится в сообщении Приходько, распространенном в четверг его пресс-службой.

Ранее стало известно, что в результате обстрела Горловки пострадали трое журналистов телеканала НТВ, в том числе Алексей Ивлиев. В тяжелом состоянии они были госпитализированы.

Горловка ДНР
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