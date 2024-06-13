Около 1,4 тыс. НКО получат президентские гранты на сумму почти 3,4 млрд руб.

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Определены победители второго в 2024 году конкурса Фонда президентских грантов - ими стали более 1 350 некоммерческих организаций (НКО); они получат гранты на общую сумму около 3,4 млрд рублей, сообщили в фонде.

"По решению Координационного комитета гранты президента РФ на общую сумму 3 млрд 389 млн рублей выделены 1 357 некоммерческим организациям, проекты которых получили наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы", - говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Победители конкурса определены на заседании Координационного комитета, которое провел первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Сами победители обещают привлечь дополнительные ресурсы на общую сумму 3,3 млрд рублей, заявили в пресс-службе.

Отмечается, что на гранты главы государства претендовали 10 539 инициатив.

"В Год семьи НКО подали особенно много интересных тематических проектов. И в этот раз впервые за всю историю конкурсов президентских грантов направление по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства вышло на первое место по количеству победивших проектов: 275 инициатив с объемом финансирования со стороны фонда 643 млн рублей", - сообщили в фонде.

Также впервые в этом конкурсе получают поддержку проекты, поданные от некоммерческих организаций, зарегистрированных во всех четырех новых регионах РФ.

В фонде сообщили, что 2 сентября стартует следующий конкурс (первый на предоставление грантов в 2025 году). Проекты можно будет подать до 15 октября.