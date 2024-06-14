Володин заявил о подрыве санкциями США доверия к доллару как к мировой резервной валюте

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что введение санкций в отношении российских финансовых институтов не принесет США ожидаемого результата, а только дискредитируют доллар как мировую резервную валюту.

"Вашингтон окончательно подорвал доверие к доллару как к мировой резервной валюте, введя незаконные санкции против финансовых институтов нашей страны", - написал Володин в своем телеграм-канале в пятницу.

По его мнению, эти санкции "не дадут желаемого для США эффекта".

Володин пояснил, что "более 90% расчётов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) проводится в национальных валютах. В торговле между Россией и Китаем 95% всех операций проходят в рублях и юанях".

"Сейчас все страны стали понимать, что США используют свою валюту как инструмент политического давления", - констатировал Володин.